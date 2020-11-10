Big爆精靈衫！馬國巨乳網紅要啪骨　網民：胸太大？

馬來西亞網紅周甄娜（Jenna）雖然只有1.58米但擁有F Cup上圍，名副其實嘅「童顏巨乳」，因為身材激凸而走紅，獲網民封為「真人版娜美」！佢除咗係知名直播主，又係旅遊達人、瘦身品牌代言人，社交網粉絲高達241.9萬！

咁多裙下之臣，當然係因為佢好識做，經常喺網上晒性感相，除咗噴血泳照，又以各種緊身衫示人，就算只係簡簡單單着一件T-shirt，都難掩其豐滿上圍，玲瓏浮凸身材非常吸睛！佢仲好鍾意《精靈寶可夢》，不時着上不同精靈嘅短身Tee影相，巨胸撐起件衫效果勁立體，加上條蛇腰，真係極之火辣！

不過其實佢都有肥過，早前佢仲公開腩肉畀大家睇，透露有一段時間唔敢着比堅尼，最後成功喺33天搣甩8公斤（17.6磅），由49公斤（107.8磅）減到41公斤（90.2磅），自信即刻終於返晒嚟！

而最近佢就去咗啪骨，佢話：「我又來治療我的脊椎側彎了！」片中嘅佢任由醫師魚肉，又不時露出痛苦表情，不過其實佢話好爽：「感到整個人活起來了！」有網民都問佢係咪胸太大引致脊椎側彎，叫佢要小心身體，不過唔少網民都放錯重點喺佢Body上，因為真係太「凸」出咁話！

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