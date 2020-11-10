感謝鄭伊健借衫出騷　黎諾懿：返大陸發展可能躋身福布斯

藝人黎諾懿接受節目主持人倪詩蓓及葉文輝（啤梨）訪問，他告誡男士，結婚前一定要有求婚的過程︰「結完婚之後，當每一次幫其他朋友搞求婚派對嘅時候，太太都會埋怨我當年冇向佢求過婚。」他亦希望每一位男士也會好好對待身邊的另一半︰「我知道自己唱歌五音不全，所以就將冇可能嘅事變成有可能，喺婚禮上唱歌送畀老婆。」當年在婚宴上為妻子帶來的驚喜，在黎諾懿心中仍然歷歷在目。

對於被指在演藝生涯非一帆風順，黎諾懿表示在出道後幾年，曾經有一段時間要租住「劏房」。由於跟鄭伊健都因喜歡水上活動而變得投契，在人生低潮的時候，鄭伊健多次向他提供支援：「以前出活動，佢知道我慳錢唔買衫，佢成日都會借衫畀我。」同時鄭伊健亦幫他解決在工作上的迷思。

談及在演藝事業上遇到一個樽頸位時曾想過放棄，直至得到《舞動奇蹟》比賽的邀請到內地拍攝才重燃光彩：「當年我拍呢個節目，拍四集已經等於我一年喺TVB嘅人工。」因為金錢及機會，他決定盡全力參加最後一個綜藝節目，希望在息影前有一番作為，亦因為得到比賽冠軍，獲得好多發展機會︰「我好相信喺邊度跌低，就喺邊度企番起身，最後選擇咗留喺香港拍劇，但老婆話我當時應該要返大陸發展，可能依家已經躋身福布斯排行榜。」

黎諾懿讚兒子（小春雞）十分懂事︰「收工返到屋企，唔使我講佢都會識得斟一杯水畀我飲，覺得好溫暖。」因為疫情關係，多了時間與「小春雞」相處。

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