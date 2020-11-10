停工期間獲邀拍荷里活片　山下智久上月底離巢

山下智久被爆已於上月底離巢，結束與尊尼事務所24年的賓主關係。

35歲日本尊尼男星山下智久(山P)，今年8月被爆疑與未成年少女愛子深夜飲酒兼開房過夜。醜聞曝光後引來軒然大波，山下被罰停工反省，更多次傳出他有意離巢。今日有傳媒爆料，山下已與尊尼事務所達成共識，已在上月底離巢，結束24年賓主關係。

據知一向有意外闖的山下，早於今年6月已向事務所透露有意離巢。他原本打算在12月滿約後不再續約，但其後與事務所達成協議，雙方決定將合約延長於明年3月。但停工期間，山下收到荷里活片約邀約，他不想放過機會，最終決定向事務所請辭，並飛到加拿大開工。山下與尊尼事務所已於上月底解約，現時他除了拍攝中的荷里活片外，亦將參演荷里活外名導的劇集。

山下智久於11歲加入尊尼事務所，其後以組合NEWS出道，參演劇集《東大特訓班》、《零秒出手》、《求婚大作戰》、《緊急救命》（Code Blue）系列等走紅。他與合演劇集《野豬大改造》的同門男星龜梨和也，原定於今年4月以「龜與山P」名義推出大碟及舉行巡唱，卻因疫情宣布押期，相信山下正式離巢後，巡唱亦變相開騷無期。