潮爆平安符　周全的保護

許多人到台灣旅行，都會順道祈福，因為當地有不少著名的廟宇，加上偶像劇曾「加持」愛情符的威力，而年前兩部電視劇《通靈少女》亦反映出台灣獨特的宮廟文化，不少年輕人都專誠到廟宇求姻緣或問事，令入廟變成一件潮事，連本地文青都喜歡到台灣的廟宇求神問卜一番。

然而因為疫情持續，大家都被迫留港，實在無法親身去祈福，為了能讓信眾平安迎接新一年，位於台中的大甲鎮瀾宮和台灣設計師品牌STORYLeather合作，推出了一系列8款以農曆牛年為主題的開運平安符，全部以皮革製造，並用金線鏽上不同的四字吉祥語，包括佳偶天成、奎星高照、路隨福行、福壽安康、百子圖開、鴻圖大展、桃紅柳綠、牛轉乾坤。平安符每個步驟都精心製作，從材質、顏色、文字、圖案，都是半年來重複的擲筊、重複的請願下才完成。每款平安符背面除了有鎮瀾宮的授權字樣外，亦有五個圈代表五行護航，而且每個平安符都是經過大甲鎮瀾宮過爐的，內有過爐過的平安符與錢母，讓大家在大甲媽祖的保佑下，事事順心。