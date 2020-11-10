化身天氣女郎吸睛　蔡宛珊獲粉絲送花送禮物約出街

藝人蔡宛珊（Sarika）於網劇《把砒霜留給自己》其中一個單元《看雲的日子》中，飾演電視台天氣女郎，獲灰熊（蘇宸褕）出盡法寶追求，扮外星人又扮識天文學為討歡心。

Sarika大讚今次演出好玩，但對於天氣報告的台詞大感難度，幸而拍攝過程順利。她笑說：「如果真係要我做天氣女郎，真心未必應付到，我嘅性格坐唔定，比較喜歡演藝工作嘅多變。」

戲中灰熊向Sarika說了個「美麗的謊言」，問現實中是否可以接受這種大話？她回答：「最好唔好啦，我覺得兩個人嘅感情一定要係信任、誠實同埋坦白。如果兩個人係真心相愛，小小嘅謊言喺感情萌芽之初都或者可以接受嘅，但唔會一路呃住對方，最終一定要坦白。」

Sarika又透露不時獲粉絲送花兼送禮物：「都係喺我社交平台不停傳短訊，話好想約我出街，我解釋畀佢哋聽，其實我唔會同埋啲冇見過嘅陌生人約會，但我多謝所有朋友嘅支持。」

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