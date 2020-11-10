年底開個唱　辛曉琪為歌迷狂改歌單

有台灣療傷天后之稱的辛曉琪即將於年底在台中、台北舉行三場演唱會，沒想到近期在社交網，竟有一位31歲網友透露自己的房東太太頻頻獻殷勤，還邀請他一起參加辛曉琪演唱會。讓辛曉琪笑着表示，「趕快來演唱會告白吧。」

最近時常在網上和歌迷互動的辛曉琪，接收到許多歌迷的點歌需求，改動歌單的次數竟然已超過了前年的小巨蛋演唱會。辛曉琪說，年底演唱會歌單保證有驚喜，她也歡迎歌迷朋友與喜歡的人一起來參加演唱會，在演唱會的浪漫氛圍下趁勢告白，也笑稱自己的歌曲不管是《領悟》、《味道》還是《迷途》的確是陪伴了許多人的人生感情路，對於網友爆出房東太太熱情邀約房客來看演唱會她也表示：「也許來到演唱會上趁勢告白會更容易成功。」

最近已經進入了密鑼緊鼓的演唱會籌備階段，除了定期練唱和運動維持最好的狀態，辛曉琪也在透露了幾首將於年底演唱會上演唱的曲目，有別於《領悟》、《味道》等演唱會必唱曲，有歌迷發現部分歌曲居然是許久沒演唱的《壓箱寶》，例如《荒唐》及《無聲雨》等「隱藏版曲目」，立即引發歌迷騷動，紛紛留言點歌。

至於日前在記者會曾透露，這次也會演唱「別人的歌」，她表示，她已經準備了一份「國台粵英大全餐」，不但包括台、英語經典歌曲，也有自己在疫情期間因追劇聽見而深受感動的歌曲，她希望藉此用歌曲向自己生命中許多重要的音樂人物致敬，包括張國榮、李宗盛等。

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