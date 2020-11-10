阮小儀私下單獨約會張繼聰：我鍾意呢種「肌男」

藝人阮小儀近日為香港開電視主持新節目《小儀與13型男》，節目內她更會與多位男藝人輪住「拍拖」，目前已敲定嘉賓包括方中信、關智斌、張繼聰及方力申等，眾嘉賓更會花心思，務求奪得小儀「芳心」。

首集內小儀將於「愛妻號」張繼聰「拍拖」，小儀竟指自己「睇住阿聰長大」﹕「我都喜歡呢種『肌男』，唔開心時可以打佢啲肌肉發洩，哈哈。」節目中阿聰特意學習調酒，向小儀「獻媚」：「我第1次調酒咋，淨係記酒名都要學幾年，仲要記住成分同步驟喎。以前接受電台訪問，好難同小儀單獨傾偈，依家佢有電視節目，梗係要支持吓啦。」阿聰又出動電單車接載小儀，小儀笑言是將生命交託給阿聰。

而阿聰早前於社交平台上載自己與囡囡Katrina穿「父女裝」甜蜜逛街的影片，他笑謂：「我想專一啲，帶囡囡出街就唔帶太太，同太太出去都唔帶囡囡。我拖住個女真係好開心，作為父親就忍唔住分享症喇，咁喺呢段時間，都想多啲分享開心事嘛。」

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