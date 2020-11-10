韓牌聯名Pump Court　重塑經典、時尚前衞

1994年誕生的InstaPump Fury無可否認是Reebok多年來最為人所熟悉的鞋款，由上世紀90年代面世至今一直人氣不減，聯名合作不計其數，品牌地位超然的確無可替代。但這並不代表Pump系列其他鞋款就不值一提，好似Reebok於今年全新推出的Pump Court鞋款就是以1992年設計但當時並無推出的原型鞋款InstaPump Tennis Prototype為藍本打造而成，堪稱Reebok於上世紀90年代的滄海遺珠。

是次韓國時裝品牌JUUN.J就特別與Reebok攜手合作推出聯名版本Pump Court，設計採用網布鞋面結合金屬質感的優質皮革打造鞋身，分別有黑、白及銀3色，帶有幻彩視覺效果的鞋面氣囊結構及鞋踭立體TPU飾帶為鞋款注入前衞未來感。而鞋面Pump Button、鞋舌及鞋踭立體TPU飾帶均印上「JUUN.J」字樣點綴，運用簡潔型格打造出層次感及時裝感俱備的嶄新配色，將這對「埋藏」廿多年的經典作品重新帶到潮流領域。