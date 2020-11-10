HUMMER EV　識得打斜行

Hummer這個經典品牌最近借電翻生，以Hummer EV超級純電Truck身份再戰車壇。全新Hummer EV屬美國通用汽車集團(GM)旗下GMC品牌首款推出市場的純電動車型，車載由3具電動馬達組成的e4WD 電子四輪驅動系統及全新鈾電池技術，擁有逾1,000hp馬力及15,592Nm扭力，完成0-100km/h只需3.2秒。其續航距離超過563km，若使用800V直流快速充電裝置，透過兼容350kW的DC快速充電器充電，最快只需10分鐘便已可補充約160km的續航力。

Hummer EV作為一款擁有終極越野性能的超級純電Truck，身懷一些新開發越野功能，輕鬆征服艱難的越野地形和障礙。當中包括引領Truck壇、具備CrabWalk功能的四輪轉向系統。該功能允許後輪和前輪在低速時以相同的角度轉向，使車輛能夠斜向移動，在具挑戰性地形實現更大機動性。另它還擁有如透視眼般的超「視」覺，車底設有前後鏡頭，提供18個視角用作監察及擷取車底四周路況資料，透過現虛擬影像實時呈現，然後可透過將氣壓懸掛升高，以避開車底障礙物。這些車底鏡頭，均經過特別組裝不易損壞，並具備清洗功能，隨時可清除鏡頭上的碎屑。