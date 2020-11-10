愛才華唔愛靚仔　吳紫韻諗定雪卵！

無綫娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）最近成為《姊妹淘》的新力軍，她稱《姊》是舒適圈，因為台前幕後都是熟人，反而娛樂台每次訪問的對象不同，面對重量級的前輩藝人特別緊張。

Purple又大爆藝人私下不為人知的一面，當中包括其男神古天樂，她透露初入行時有機會跟對方合作拍電影：「雖然佢表面好Cool，好少講嘢又唔笑，但我相信佢係個暖男。有次導演講要點走位，但我作為新人唔係好明白，跟住我好細聲自言自語：『即係點樣？』古生聽到就幫我開口問導演，叫導演講解多一次，同埋我着住高跟鞋，佢會話：『未到你，你坐吓先啦！』就算我只係客串一、兩場戲嘅演員，佢都會好重視你。佢當時剛做完手術，仲有塊膠布貼住，我覺得佢真係好犀利，即時心心眼，而且我向來好鍾意佢，認定佢一定係暖男，好細心。」

雖然Purple視型男古天樂為男神，但她自言揀男友不看重外貌：「唔需要靚仔，但要有一樣嘢吸引我或者有嘢值得我學習，仲要孝順、專一、心地好，風趣會加分。」她坦言以前恨結婚生仔，但現在覺得結婚壓力大：「我上一任男友係上海人，佢視我為結婚對象，拍拖半年第一次雙方家長見面，已經講到準備地方畀我哋婚後住，令我壓力好大，我話再講呢個話題我就走。」雖然她仍未有結婚對象，但喜歡小朋友的她已有雪卵打算。

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