辰亦儒獲汪東城吳尊慶生　炎亞綸繼續缺席

曾紅極一時的台灣男子組合飛輪海2013年解散後，成員吳尊、汪東城、辰亦儒、炎亞綸甚少聚首，今日辰亦儒40歲生日，難得獲汪東城、吳尊陪慶生，美中不足是炎亞綸缺席。炎亞綸曾表示除了吳尊有聯繫，跟汪東城、辰亦儒都不是朋友，相信四子很難齊集在一齊。雖然四缺一，但今次多咗一位新成員，便是F4成員吳建豪驚喜現身。

辰亦儒今日於社交網上載多張相片，網友讚顏值爆燈，他留言：「今年真的是很不一樣的一年，我也第一次離開家這麼久，但是我很開心，我的身邊有很多好朋友和很棒的工作人員，今年的上半年只求平安，下半年我試着踏出一大步，人生中真的有很多不同的階段，每一個階段都努力追尋自己想要的，讓自己生活過得充實美滿，人生真的只有一次，沒有機會讓你後悔的，謝謝我的家人、好兄弟、好朋友、好同事們的祝福，大家在繁忙的各自努力打拼工作外，努力抽空的聚在一起。很珍惜每次相處的時間，為了下次見面前，我們都要更努力更加保重，愛你們我是幸福的人。」

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