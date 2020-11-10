【追女大法】Aka飛上天受溝　沙律話人黐線

近日，台灣有一名男子為取悅異性，竟然於深夜時間在空地放煙花，引來鄰居批評，其實追求異性的方式千奇百怪，而不少藝人都曾經做過或接受過最深刻的追求方式有甚麼呢？趙慧珊（Aka）：「我好多年前試過畀人追求嘅方式係搭直升機，我哋晏晝喺澳門食完自助餐後，夜晚就搭直升機由澳門返香港，不過我勸大家唔好用呢條橋，因為其實夜晚坐直升機係黑媽媽、乜都睇唔到㗎，哈哈，雖然呢個心意好好，最後佢都追求成功，但如果大家真係想搭直升機開心浪漫吓，朝早會好啲，會睇到景色。」

張沛樂（沙律）：「其實人哋追我嘅方式來來去去都係嗰幾樣，但有一次好深刻，追求者話同我講，我個星座同佢個星座好夾，追求者話佢之前幾個女朋友都係同我同一個星座，話同佢好夾，咁佢問我有冇試過同佢呢個星座拍過拖，我覺得佢都黐線嘅，我對佢冇感覺，同我講呢啲就可以一齊咩？之後仲係咁說服我，話叫我真係要試吓囉。」

張若錡：「我最深刻嘅追求方法，其實都係一件幾無聊嘅事，但好有心思，有一隻糖係雜果味，一條有唔同嘅顏色，但我淨係食綠色，當初個男仔買好多條雜果味，之後拎晒綠色出嚟，砌一條淨係綠色畀我，就係我記憶嘅最深刻嘅追求方法。」

蘇慧恩：「中學時好鍾意一個男仔，我買咗一個大盒，嗰個盒下面有支腳架，可以變茶几仔，盒上面有塊玻璃，我擺晒999隻紙鶴喺裏面，冚埋塊玻璃，就好似一張紙鶴嘅枱，送畀佢示愛。啲紙鶴我摺咗大半個月，個男仔住喺我屋企隔籬座，我就喺佢屋企樓下等佢，送咗畀佢。佢收到後有啲尷尬，之後一齊拍拖食吓嘢、去自修室溫書，不過拍拖冇半年就散咗。」

陸浩明：「讀大學時有段日子用ICQ好搞笑，初時大家上網傾吓偈，互相套吓對大家有咩感覺，對方竟然好主動，問我咁樣問係咪好鍾意佢，嗰刻我懷疑自己玩大咗，喺我未回應對方之際，佢再採取主動，話我咁樣試驗佢，知佢對我有好感仲咁試驗佢，令佢好嬲，雖然最終都拍咗拖，不過畢業之前就分咗手。」

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