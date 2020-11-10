樂做繼父　羅孝勇王丹妮直播婚禮冧雙親

表示樂做繼父的羅孝勇即將與王丹妮在律師樓完成註冊。

現年32歲的藝人羅孝勇去年向模媽王丹妮求婚，下月在港律師樓先註冊，明年夏天舉行婚禮。他出席《流行經典50年》節目時透露，父母在澳洲受疫情影響未能返港見證他註冊，屆時會直播註冊儀式讓父母觀看，他說：「呢個係承諾，唔想求完婚隔太耐，所以註冊先，係自己唔想拖太耐，（太太有咗唔等得？）唔係，我都想，暫未有計劃，將來都想有。」

王丹妮與前度育有一女，現己6歲，羅孝勇樂做繼父，他表示與繼女幾年前已經以父女相稱：「囡囡畀咗好多開心我，做爸爸唔難，佢畀我好多愛，教我好多，佢打開咗我個心，令我唱歌、做戲演繹得更好。（最難呢？）做好爸爸最難，自己一路學緊。」

談及教育方法，他不會打，會教育繼女成長，自言耐性OK：「我細個都唔反叛，算乖，只係坐唔定嗰種曳，阿媽都吃力。」

提到工作，他透露有份參與《飛虎之雷霆極戰》和《換命真相》，早前還在《愛回家．之開心速遞》演出，將與熊心如（蘇韻姿）有感情線。

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