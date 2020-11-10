搏殺期婚後無休　鄭俊弘37歲生日唔肯造人

新婚後只休息一天，鄭俊弘即火速開工，宣傳新歌、綵排台慶，就連婚後第一個生日、37歲生日都唔放假，參與主持《流行經典50年》節目，期間工作人員推出蛋糕為他慶祝，薛家燕帶頭唱生日歌，又與曹永廉又分別送吻祝賀壽星仔。

鄭俊弘開心地說：「尋晚同屋企人食飯慶祝咗，夜啲睇吓太太（何雁詩）有乜嘢安排，我諗佢想有秘密。」他認為最驚喜就係冇驚喜，其實冇驚喜都已經好開心，自言婚後仍未回氣，好攰但攰得好開心，期待下半場（擺酒）來臨。

生日願望希望疫情盡快過去和身體健康，問是否準備做爸爸，他說：「未，幾年後先，過吓二人世界，仲係搏殺期。（慣唔慣聽到老公兩個字？）好開心嘅，我都試叫佢老婆，之前叫佢做老婆怪怪地，依家實在咗，自然咗，初頭有啲尷，未聽過有人叫佢鄭師奶，畀人叫鄭生、鄭太就有，佢應該識應。」

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