Q：我和男朋友拍拖數年，關係穩定，一直以來有性關係。近來男朋友要求穿着內褲交歡，他從褲襠拔出來，從我的狹窄內褲邊緣進入，那刻我感覺新奇又興奮刺激，事後他很體貼地去手洗內褲，這樣子試過很多次。有一日，他陪我去買內褲，期間他竟然說最衰沒有他的尺碼，不然他和我可着同款式了。我心裡忽然覺得很噁心，男朋友是不是有易服或戀物的癖好？送新內褲給我，是不是因他想幫自己揀內褲呢？

Dora

A：關於易服的疑惑，當女性察覺到枕邊人對女裝衣物產生興趣，用它們作性發洩工具、抱有慾望去穿上，甚至真的穿起來，女性即容易懷疑伴侶是否得了某類邊緣的性癖好。其實大部分男性只不過是偶然地、隨興地鬧着玩，有機會是憑空想像出來的性遊戲，也可能是模仿情色資訊，目的是衝破固有的性愛模式，製造新鮮感，增強雙方的性亢奮感覺。在男性眼裏，內衣褲是實用品，可順手拈來，不需為提升性歡愉而特意購買性玩具。

男朋友表示有興趣穿女裝內褲，光是口裏說說，未有付諸實踐，你不用太過擔憂，甚至斷言他有特殊性喜好。從他的角度而言，或許只不過是拿一些頑皮的情趣念頭去挑動你的官能反應而已。若真的暗藏了某些不可告人的癖好，男性才不會光明正大讓伴侶知道。

穿着內褲親熱，男朋友大抵是增強性情趣而已。的確在過程中，你也滿有快感，反映輕量的性愛變奏能令雙方產生莫名的亢奮和滿足。男朋友敢於在你面前實踐，是期望性生活能有變化，亦敢於在最親密的伴侶面前流露各式性幻想。他可能根本未有想及，這些舉動和想法令你產生疑慮。你可嘗試觀察多一陣子，隨時當他玩膩了這類型的內褲遊戲，自然便會停止了。當然，男朋友仍可能會層出不窮地為性生活尋求新鮮感，先不要以有色眼鏡去批判他的創意，若覺得自己接受不來，不妨告訴出來，好讓伴侶更能互相了解對方的包容程度和底線差異，尊重彼此意願。

李偉儀