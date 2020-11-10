原來勁老友！葉璇獲王寶強打本拍劇

女星葉璇近年主攻大陸市場，近日她主演的電視劇《以父之名》正在熱播中，劇集一推出後反應理想，單日播放量逾143萬，成為熱搜第1位，成績這麼好，葉璇都十分興奮，她於社交網留言：「有些意外，有些欣慰，深深感恩！」葉璇對此劇投入不少心血，除了主演外，劇本亦是出自她手筆，她說：「劇本是我寫的，在TVB編審黃育德的帶領下教我寫的，劇本他的功勞最大。」而此劇的投資人是葉璇好友王寶強，她續說：「王寶強看到劇本的時候他說彷彿看到了女版的《士兵突擊》，他想投資。謝謝你，寶強，我的好兄弟。關於我和我的兄弟王寶強、關於兄弟友情的真諦是怎麼一回事，我都寫在戲裏、演在戲裏了。」

葉璇日前於社交網上用幾千字透露她與王寶強的關係，兩人相識11年，因拍攝電影《火龍》認識，之後並不是常聯絡，但兩人心照不宣。而印象深刻的她首次下廚請劇組食飯，將鹽當成糖放，大家都覺得難食時，只有王寶強說「好食」，令她十分受落。但兩人認識8、9年也見不到10次，葉璇留言：「我跟寶強這樣的感情也不知道算不算君子之交淡如水，零零碎碎我都拿不出甚麼像樣的事來形容這分友情，但是今天記錄下來頗有意義，我反正是在圈內沒有見過這樣的關係，我從來沒有把他當成閨蜜，我們也從不聊八卦，平時沒事幾年都互不打擾；他也沒有把我當成男人吧，可能。如果非要給這份友情定個義，那好吧，他就是我的兄弟。」

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