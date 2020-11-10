持久戰做足「前戲」　羅子溢張曦雯幾粒鐘咀不停

女神張曦雯（Kelly）於無綫熱播劇《木棘証人》中，與羅子溢及張秀文上演三角戀，關係踏入結局篇更見複雜。張秀文想盡辦法拆散Kelly及子溢，不少觀眾睇到眼火爆。而子溢出席宣傳活動，預告跟Kelly上演「馬拉松式咀嘴」，激情戲碼將於明晚上演。

兩人由室內咀到室外，除了日落談情外，子溢更出動「烈火戰車」載伊人遊車河，冧招盡出。據知，他們先後有3場咀戲，拍攝時間長達數小時。為了凝造唯美氣氛，子溢事前主動上網做資料搜集，然後與監製等商討，最終拍攝效果令眾人滿意。

子溢說：「拍戲咁耐，未試過同一作品有咁多呢類親熱場面。（最難忘一次？）又唔係喎，難忘一定係螢幕初吻，當年畀咗黃智雯。今次我同Kelly因合作培養出默契，大家係好朋友，我睇好佢未來嘅事業發展。」

至於飾演Kelly哥哥的韋家雄，被張文慈（Pinky）苦苦癡纏及示愛，最終女方於沙灘主動獻吻。拍咀戲當日，正值家雄與太太結婚周年，難怪他笑言「贈興」。而Pinky笑言：「家雄事前周圍同人講『自己終於有得咀』，但正式拍攝嗰陣，佢表現不知幾怕醜，鱷魚頭老襯底呀！（佢太太有冇監場？）應該話阿嫂好大方，直到依家我同佢太太私底下都有短訊傾偈。」

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