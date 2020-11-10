女鄰太枯燥　獵男尋歡樂

所謂遠親不如近鄰，打好鄰里關係真係好重要，有咩事都可以互相照應。AV業界資深人士神仙乙就話，日本AV界亦有好多作品講述鄰里關係，當中女主角慾望高漲屋企又冇男人可以幫手，醒起隔籬屋有個單身男，即刻急忙搵上門，男方見索女主動埋身，梗係唔會抗拒啦！

妒火中燒

喺SOD出品嘅《發射管理NTR》中，可愛又好波嘅小淫娃詩月圓同隔籬屋嘅男仔健太由細玩到大，而圓妹對健太愛在心裏口難開。有一日健太宣布要結婚，圓妹當堂喊得一句句，好快就變成妒火中燒，誓要將健太搶到手，狼胎到見健太嘅未婚妻一行開，就主動投懷送抱，更加主動吹奏一曲，健太爽到喪失理智，任由圓妹盡情發揮。之後，圓妹建議健太要喺結婚之前禁慾，仲幫佢戴上貞操帶，不過有鎖匙嘅圓妹又怕對方禁慾太辛苦，所以成日開鎖同健太上床，到底最後圓妹可唔可以將健太搶返嚟就唔知，但係可以肯定圓妹心理已經得到滿足。

自娛取樂

喺Moodyz推出嘅《鄰家姐姐誘惑同居中的男友》入面，美紀同男友涼介共赴同居，不過涼介就發覺每晚都聽到隔籬屋傳出陣陣呻吟聲，原來係獨居靚女藍芽水月成日都處於慾火高漲嘅狀態，但係又冇男友，所以就晚晚自娛取樂。後來水月與涼介相遇，見到對方俊朗又高大，即刻發晒姣，經常借頭借路搵涼介，見到美紀唔在場仲主動撲上前又攬又錫，繼而三扒兩撥剝光豬上床連場大戰！自此之後，水月就視涼介為獵物，一有機會就走去勾引涼介上床。

走廊激戰

Ideapocket推出4嘅《鄰居無與倫比的喘氣聲與渴望》，講述相澤南係一幢公寓嘅管理人，而佢亦喺其中一個單位居住，方便進行清潔等雜務。雖然南妹靚女又斯文，但係冇男朋友，而本身又性慾旺盛，於是一入夜就會四出獵男，去到單身男住客嘅屋企叩門，然後話自己除咗管理公寓，仲可以幫手解決慾火，乘機捉住對方上床尋開心！另外，南妹喺打掃嘅時候，見到有單身男返歸，亦會按捺不住要同對方喺走廊激戰一番，如果可以住喺呢幢公寓真係發達咯！

簡評

本仙同鄰居嘅關係都唔錯，行出行入見到面都會打個招呼，不過如果可以好似今日為大家介紹嘅飢渴女鄰居系列嘅女主角咁就最好喇！喺3部作品中，本仙最鍾意詩月圓主演嘅《發射管理NTR》，原因係佢表面上活潑可愛又親切，但卻心生妒忌，繼而由鄰家女孩變成慾望之女，以肉體色誘心儀嘅青梅竹馬，有晒故事鋪排，令人睇得零舍投入。