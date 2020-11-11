羅嘉良經歷2段婚姻　盡責爸爸孭「子女債」

藝人羅嘉良入行以來，因拍劇而先後與李麗珍、宣萱及佘詩曼等傳緋聞，惟他早已情定初戀女友方敏儀。由未入行至一躍成為當家小生，方敏儀一直與他甘苦與共，並於1998年結婚，翌年誕下兒子羅裕珹。可惜幸福背後暗湧處處，婚姻維持10年於2008年結束，宣萱更被傳是第三者。由拍拖到結婚28年，方敏儀曾指離婚是解脫，否認有第三者介入，主因是羅嘉良轉往內地工作，聚少離多欠溝通。

2007年，羅嘉良拍內地劇《完美結局》邂逅內地女星蘇岩，並在2009年、即離婚後一年再婚，2013年再為人父，喜獲千金羅詠婷。一直有傳羅嘉良是為蘇岩而拋妻棄子，但方敏儀親口否認，自言與蘇岩相處融洽，曾同枱食團年飯，又讚羅嘉良一直盡父親責任，一力承擔她與兒子的生活費及供書教學，而蘇岩也曾公開讚方敏儀善良：「我們之間真誠融洽的關係令人驚訝，但這是事實。」孭住兩頭家的羅嘉良，對子女教育十分着緊，不單送兒子到加拿大讀書，更為女兒鋪路到英國留學。

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