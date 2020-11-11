【3屆視帝】羅嘉良反串Diana夠經典

原名羅浩良的「撈家」羅嘉良，入行前在地產公司當繪圖員，1984年參加新秀歌唱大賽敗在冠軍張衞健手下，但獲已故填詞人盧國沾賞識，主唱亞視重頭劇《秦始皇》主題曲《大地在我腳下》而開始為人熟悉，至1986年轉投無綫。

外表文靜木納的他，最初在經典劇《季節》及《城市故事》等擔演乖仔角色，期間雖演過反派，但直至1996年才憑《天地男兒》爆紅，殿定首席小生地位！在《先生貴性》反串演「Diana」、《創世紀》的「葉榮添」等角色家傳戶曉，《創》劇更是首部於中央電視台黃金時段播出的港劇，他並憑《難兄難弟》、《天地豪情》及《流金歲月》3度封視帝，成為視壇傳奇。

乘着超高人氣，他主唱的劇集歌曲包括《准我留下》及《其實我明白你暗示》等也成為大熱，1998年推出《天地豪情》大碟銷量逾7萬張，獲頒白金唱片，同年更在紅館開個唱。在無綫拍逾50部劇集的他，2003年轉投寰宇主攻內地，但亦多次以部頭方式返無綫拍劇，最近一次合作是2017年的《與諜同謀》；今年他又客串網劇《戰毒》，過足大反派癮。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc