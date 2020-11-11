吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：祭祀、掃舍、拆卸

忌：嫁娶、開業、移居

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、4、6、8

幸運顏色：藍

生肖指數 是日吉星：羊

鼠：↓ 是日沖煞，自我表現適可而止，擺架子惹人討厭，宜好好反省做人態度。

牛：↓ 慢動作對你有利，性急很易出亂子。切勿因趕時間而追車，小心交通。

虎：↑ 愛情要來到的時候，你想擋也擋不了，如能夠認真投入，會有美滿成果。

兔：→ 金錢上要更為謹慎，親友會造成你金錢上一些困擾，宜特別小心處理才好。

龍：→ 面對喜歡的東西或嗜好的收藏品，會不惜代價。建議寄情工作，一舉兩得。

蛇：→ 感覺稍稍懶散了些，那何不放下瑣事，做自己喜歡的事，輕鬆自在一下。

馬：↓ 年尾時節，出外時要多留意錢包財物；太貴重的東西還是留在家吧！

羊：★ 鬥志高昂的一天，付出和所得合乎比例，心情舒暢。黃色有助運勢提升。

猴：→ 今天做甚麼事宜平心靜氣、別急躁，看似麻煩的事，都可以冷靜解決的。

雞：→ 有時有些事情不要太過計較，這樣對事情沒幫助之餘，自己也不開心的。

狗：↑ 運氣不錯的一天，但勸你做事也不要太我行我素，這會有損你的好運呢！

豬：→ 別人做的事會讓你感到很失望，但要記着別強求別人的能力和自己一樣。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：戀愛運持續較旺，出門、出勤等較易招引艷遇，已有固定伴侶的話，宜多加自律。

金牛：精神狀態稍佳，人氣極佳，夫妻運甚佳，計劃生育的朋友，大可積極加努力一番。

雙子：人緣及桃花運極佳，正桃花運亦旺，不論現況如何，感情發展將甚和順，宜積極。

巨蟹：體能回穩，情緒暢旺，家庭運佳，無後顧之憂，更能投入工作，將有利增進業績。

獅子：體能持續回穩，人緣及桃花運極佳，親子及感情關係將較和順，宜多會面多約會。

處女：情緒及家庭運佳，與家人關係將較平穩，夫妻運亦甚和順，宜善用公餘多交流。

天秤：人氣回升，辭令及思考力較佳，不論在學或在職，均有利提升表現，宜積極努力。

天蠍：精神狀態平穩，財運極佳，鬥志較旺，有利開單、簽約等宜積極行動，宜多會客。

人馬：人氣極佳，社交心理回升，大可多聯誼、多會友。但開支較大，多加節約為佳。

山羊：事業運持續回升，精神狀態極佳，鬥志士氣極旺，求職、簽約、開單等萬事皆宜。

水瓶：社交運佳，公幹、出勤等進展將較平穩。但精神狀態一般，宜多集中並注意溝通。

雙魚：事業運極佳，財運亦回升，議價力較強，求職、轉職、開單、簽約等，同樣利好。

預測：銀行及國企相關項目，價位波幅或會稍大。