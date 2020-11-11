羅嘉良撇妻女秘密返港求診　出入癌症醫療中心惹揣測

現年57歲的羅嘉良近年長駐內地工作，為陪伴妻女已甚少回港。早前他突然進軍直播界，孖網紅推銷貨物搵真銀，令不少人大為驚奇，可惜事後遭網民批評浮誇，指身為3屆視帝的他自貶身價！不久之後，內地娛樂圈傳出他患上肝癌，雖然證實是炒作，但空穴來風，最近又再傳出他身體欠佳，更不惜接受中港共28日隔離，亦要撲返港醫病！

逗留約3粒鐘

日前早上9時許，以「蒙面三寶」上陣的嘉良，戴上鴨舌帽、黑超及口罩，由司機接載下現身筲箕灣一間治療癌症的醫療中心，落車後急步入內。有指他多日來定時到該中心應診，並特地選擇人流較少的早上時段，當日他逗留約3小時才離開，期間吩咐司機把7人車駛至停車場隱蔽位置，讓他極速上車，然後直駛尖沙咀一間酒店的停車場。見嘉良與該處職員甚為相熟，邊行邊傾，其後與司機到附近的露天食店醫肚。身為多年煙民的他，點了碗麵後步往一旁抽煙，但為健康着想，吸了兩口止癮便折返開餐，然而他吃了一會便停口，似乎沒甚胃口，期間除下外套時，更明顯消瘦了少許。埋單後，他與司機返回酒店取車，見他神情落寞，沿途多次左顧右盼，見引來途人目光即拉低帽子，不欲被認出。

已返深圳隔離

東網聯絡上嘉良，對於傳患癌並現身醫療中心一事，他承認曾前往上址：「我係去搵朋友，順便做核酸檢測，見一見醫生，我依家喺深圳喇！（係咪患癌？）冇咁嘅事呀！放心，我人冇事。（但你面色唔係太好？）我氣色好好呀！我有定時檢查身體。」他透露返港是探望兒子及處理一些事情，兒子現已返回加拿大，而於深圳隔離的他，過幾天便會到揚州拍戲。

與嘉良多年老友、現於內地工作的艾威受訪，對於嘉良回港醫病，他說：「今日先同佢聯絡嚟，我仲諗住問佢出關食乜嘢，傳咗幾張相畀佢揀。我知佢返過香港，但冇聽過佢講去醫療中心喎！我哋經常有聯絡，隔空飲杯咁！」至於曾與嘉良合作拍劇的廖碧兒則說：「我唔知佢返過香港，呢排冇聯絡，我又要忙考試，唔清楚。」

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