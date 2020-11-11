【曾與周潤發合作】莊尼芬賴美亞斯醉駕被捕

現年43歲的愛爾蘭男星莊尼芬賴美亞斯（Jonathan Rhys Meyers）近年受酗酒問題困擾，他於美國時間周日（11月8日）下午又因醉駕而被捕。

據知當時莊尼芬於加州馬利布駕駛汽車時遇上意外，警員到場之後發現莊尼芬飲醉酒。暫時未知意外發生的過程，但警員抵達現場後要求莊尼芬接受酒精測試，並發現他血液酒精含量超晒標。警員隨即將他拘捕。

莊尼芬多年來一直有酗酒問題，曾出入多次戒療所。兩年前，莊尼芬於都柏林機場因醉酒而被拒上機。後來莊尼芬老婆Mara Lane於社交網透露流產，莊尼芬因此而大受打擊才借酒消愁。而2011年，莊尼芬亦於其倫敦豪宅內服藥企圖自殺。

莊尼芬憑《紫醉金迷》（Velvet Goldmine）走紅，曾與周潤發與楊紫瓊合演《戰火逃城》（The Children of Huang Shi），亦與湯告魯斯（Tom Cruise）、Maggie Q合演《職業特工隊3》（Mission:Impossible 3）。亦主演過大熱電視劇《都鐸王朝》（The Tudors），可惜染上酗酒惡習而賠上事業。