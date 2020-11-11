爆笑！栢天男嘔到譚耀文成面都係

由譚耀文（阿譚）與栢天男等主演的新片《逃獄兄弟》，將於12月初上畫。一眾型男包括黃德斌及張繼聰等，於戲內一較高下，其中一場嘔吐戲竟令現場充滿歡樂氣氛。

據悉該場戲交代栢天男跟阿譚與張繼聰等，合謀從獄卒泰臣身上盜取鎖匙，栢天男要根據劇情，嘔吐在阿譚同泰臣身上，以便轉移視線。拍攝前栢天男顯得十分緊張：「因為每拍完一次，譚耀文就要去換衫，好驚累到人呀。」

台前幕後事前多次試位，務求一Take過，豈料正式拍攝時，栢天男因阿譚搞笑的反應而忍俊不禁，最終更直接將奶和餅碎造成的「嘔吐物」，直噴對方面上，場面尷尬：「其實我都冇諗住會噴到阿譚成面都係，嗰下我惟有頂硬上繼續演，好彩導演都肯收貨，如果唔係就白費阿譚嘅犧牲嘞。」導演甫Cut機，現場隨即狂笑，工作人員更將栢天男、阿譚及泰臣封為「嘔吐三人組」。

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