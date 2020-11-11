蔡依琳索爆整蛋糕　網友讚唔識老

台灣天后蔡依林（Jolin）上得舞台，入得廚房，早年曾瘋狂愛上翻糖蛋糕，其精湛手藝曾炮製出汽車、手袋、武則天及殭屍翻糖蛋糕，奪得國際蛋糕大賽金獎外，更成立了自家蛋糕品牌。不過她明白對普羅的「蛋糕控」來說，要成功炮製出翻糖蛋糕難度太高，所以日前她分享整「簡易版」的奶油蛋糕，讓同道中人輕輕鬆鬆享受炮製蛋糕的樂趣。

Jolin在社交網甫整蛋糕相，留言說：「一位民眾到教室練習鮮奶油抺面。」有網民激動回應：「求偶遇呀。」可是大部份網民將重點放在其顏值上，指雖年屆40歲，不過梳了丸子頭及化淡妝的她，卻更能凸顯其鄰家少女味。據知，Jolin「宅在家」的日子將成過去，稍後要全力備戰高雄演唱會，談及重投工作的心情，她笑住說：「心態上要從癱軟的沙發馬鈴薯上緊發條，需要一點點時間。」

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