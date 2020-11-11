東瀛遊首推「EGL Flycation 激想飛」　即時開賣每位低至 $499

【營業資訊】自3月起旅遊業界陷入零收入，但EGL東瀛遊仍以積極求變的態度面對眼前挑戰，抓緊機遇推出EGL Market網購平台以及Guru & Guru一站式旅遊玩樂平台，搜羅各式各樣本地玩樂產品及Staycation酒店住宿。最近再下一城，推出多個「EGL Flycation激想飛」旅遊產品，其中包括21班選乘HK Express客機之主題航班，讓合共超過3,000位旅客翱遊香江上空。

旅遊產品 有3 大特色， 其一是榮獲各地旅遊局及日本縣政府觀光部鼎力支持，推出多班主題專機，開創線上旅行團Virtual Tour。作為宮崎及鹿兒島的旅遊大使的EGL東瀛遊主席兼執行董事袁文英希望為推動當地旅遊出一分力，特別夥拍宮崎及鹿兒島縣政府觀光部，於11月21日推出首班「夢幻宮崎‧鹿兒島主題專機空中之旅」，設有意想不到的打卡位之餘，讓客人可於出發前透過Facebook網上直播觀賞宮崎景點實時現況，先用眼睛去旅行。除日本各地縣政府觀光部外，台灣、韓國、泰國、馬來西亞及澳洲等地的旅遊觀光機構亦會與我們合作，在11月下旬及12月內推出不同主題航班，為大家重拾以往旅遊的初衷和熱情。

另外，旅客除了可以淨買機票外，還可以選擇套票配搭Staycation或本地玩樂，所有景點都適合一家大細親子輕旅行，包括香港迪士尼樂園門票連香港迪士尼探索家度假酒店住宿、毗鄰機場的富豪機場酒店住宿連飲食套餐、昂坪360水晶纜車券及寶蓮禪寺珍味齋宴餐等。Flycation亦可配搭多個本地親子一天遊旅行團，今年未能到外地追楓，可以先帶小朋友到訪青衣公園賞紅葉，於青馬大橋觀景台欣賞美景、再到東涌諾富特東薈城酒店享用環球美饌自助餐，或者暢遊香港濕地公園、於流浮山海味街選購海味、順道享受滋味海鮮午餐等，旅行團行程豐富，必定令你樂而忘返。

不得不提的是，於每程「EGL Flycation激想飛」90 分鐘航班中，均會送出大量精彩禮物或獎賞等，包括迎合不同主題航班而送出的當地特色紀念品、零食、亞洲區各地不同航點來回機票、環球酒店住宿、EGL 東瀛遊大阪逸之彩酒店住宿及沖繩逸之彩酒店住宿券、日本東急集團酒店住宿券、Toyota送贈日本旅遊禮券、宮崎及鹿兒島多間酒店住宿券（包括宮崎大洋喜來登度假酒店、宮崎 ANA 假日度假酒店、宮崎觀光酒店、鹿兒島太陽皇家酒店、鹿兒島東急REI酒店、城山酒店鹿兒島、指宿海濱酒店、指宿白水館、指宿灣 Hills HOTEL & SPA酒店、活躍度假村霧島）、台灣苗栗楓葉地圖住宿券等，另外再有$930 EGL Tours旅遊優惠券、$50 EGL Market購物券等、每程航班送出的獎品總值高達HK$200,000。此外，每位旅客亦都可獲贈EGL Tours福袋乙個，內附精彩禮品，人人有份，永不落空。

夢幻宮崎‧鹿兒島主題專機空中之旅淨機票（UOFLYO）

售價：3人同行（每位計）$499起