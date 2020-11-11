單立文扮約翰連儂失敗　網民：變咗袁國勇教授

人稱「豹哥」、「豹嫂」嘅單立文與胡蓓蔚，結婚多年恩愛依然，豹哥喺社交網上載一張與豹嫂以復古裝扮上陣嘅派對合照，留言叫網民估吓佢扮乜：「我和她在60年代的合照，記得嗰陣時係3毫子碗魚蛋粉⋯⋯#其實懷舊真係冇罪嘅 #估唔估到我地cosplay邊個 #人不selfie枉少年 #愛回家之開心得滯」

有網友精準答中兩人扮緊經典樂隊Beatles成員約翰連儂（John Lennon）及英國已故天后Amy Winehouse，不過有網民就話豹哥呢身造型似港大微生物學系講座教授袁國勇多啲，睇番袁國勇教授以往的確愛穿灰色圓領西裝，加埋髮型相似度可以話99%，係眼鏡框稍為粗咗啲。睇嚟今次豹哥Cosplay約翰連儂非常失敗，網民話期待佢下次再接再厲！

而豹嫂則晒出一張「怒髮衝冠」相，透露今日將完成14日隔離，終於可以出關，笑言興奮到連頭髮都豎起。

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