好煮意：冬日野餐　簡易美味之選

天氣清涼，最啱遠足郊遊，又或到草地蹓躂，除了整三文治去野餐，其實還有選擇，tastyjapan在社交平台教大家整兩款簡便又美味的飯糰。

番薯芝麻飯糰做法和材料都好簡單，白米加清酒、味醂、鹽和水拌勻後，表面加入番薯粒一起煲，煲熟後加黑芝麻一起搓便完成。

另一款香菇雞肉飯糰，加入昆布和醬油一起和米拌勻，然後加入喜愛的菇菌，如金菇、舞茸、秀珍菇等，再加點雞腿肉、紅蘿蔔絲來煲，煮熟後加點葱花拌勻搓成飯糰便成。兩款選用冬日食材的飯糰，美觀又好吃，做法又簡單，無論用來做簡便的早餐或午餐，又或作郊遊美食，相信肯定好受歡迎。

番薯芝麻飯糰

材料：

米 300克

清酒 1湯匙

味醂 1湯匙

鹽 1茶匙

水 370毫升

番薯粒 1個

黑芝麻 1湯匙

做法：

1.米、清酒、味醂、鹽和水拌勻，倒入番薯粒煲熟。

2.加入黑芝麻拌勻，搓成飯糰。

番菇雞肉飯糰

材料：

米 300克

清酒 2湯匙

醬油 2湯匙

味醂 2湯匙

鹽 半茶匙

水 310毫升

昆布 1塊

紅蘿蔔絲 1/4條

金菇段 1/3包

無茸 1/3包

秀珍菇 1/3句

雞腿肉 150克

葱花 3棵

做法：

1.米、清酒、醬油味醂和鹽混合，加水加海帶。

2.放入紅蘿蔔絲、各種菇和雞腿肉，煲熟，拿走昆布。

3.加葱花拌勻，搓成飯糰。