翻撻舊愛？言承旭傍實微醉「台版全智賢」　眼神滲愛意

台灣藝人言承旭自林志玲嫁給AKIRA後，長達17年的關係正式畫上句點，外界同樣很關心言承旭情歸何處。有台灣傳媒就影到「台版全智賢」張熙恩出席友人聚會，聚會中途言承旭加入似男主人一樣招呼友人，直到凌晨時份，張熙恩步出餐廳時已經微醉腳步浮浮，而言承旭雙眼緊緊望實張熙恩怕她跌倒，言承旭最後更做柴可夫，載張熙恩回家，全程做好護花使者。

張熙恩有「台版全智賢」稱號，除了外形身材極好外亦非常有氣質，在台灣演藝圈作品不多，但繪畫方面則很有天分，其實她與言承旭早已相識，早年已有傳兩人相戀兩年，而她也從未否認與言承旭有過一段情，可惜言承旭個性謹慎保守又注重私隱，要他說出「張熙恩是『非常非常重要的朋友』」，已經是他的極限，另外，當時女方有感言承旭心中仍有舊愛林志玲，所以決定分手，不過雙方至今一直保持聯絡，女方也視男方為「家人」，感情纏繞5年，今次未知是否復合有望？

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc