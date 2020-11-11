黑魂機能之選　WISDOM「X-03」

WISDOM最新推出的「X-03」系列，嚴選高品質日、台機能面料去達到輕量化、防潑水及防風舒適的目的。加上利落剪裁，令設計充滿都市機能風格，易襯易着。（互聯網）

由創意總監Hans Chyi（齊振涵）所帶領的機能服裝品牌WISDOM，一直致力運用各種高科技面料製作出細節豐富的機能服飾。去年品牌迎來創牌10周年就特別以「X-01」作為季度主題，以利落剪裁打造出一系列都市機能風格設計。

今個秋冬，人氣選物店432Hz就引入WISDOM最新「X-03」系列，設計嚴選採購自日本及台灣所生產的高品質機能面料作主打，針對輕量化、防潑水及防風等各種機能需要，同時為求提升着用時的舒適性，多款系列服飾如WMA Splicing Windbreaker、Tactical Biker Jacket、Multi Pockets Shirt、WMA Trousers、Multi Pockets Pants及Tactical Army Pants等均用上寬鬆剪裁輪廓。各褸款及褲款的載物容量亦大幅度提升，毋須顧慮使用任何袋款，亦足以收納所有隨身物，出門配襯造型時就更為方便。