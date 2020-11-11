證實冇吸毒還清白！坂口杏里搭上雙性戀前尊尼仔

經典日劇《新青春火花》的已故日本女星坂口良子，其29歲獨生女坂口杏里因沉迷牛郎店，將母親的遺產花光欠債纍纍，淪落做陪酒女及拍AV。日前更流出她疑似吸毒後胡言亂語的短片，原來事件曾鬧上警署，杏里更被警方要求驗毒。

杏里早前在歌舞伎町一家夜店「Bar SEA」工作，被老闆在社交網公開她疑似吸毒後尖叫及傻笑的24秒短片，不過杏里即時在交網否認吸毒。有關人士看過閉路電視的片段，覺得杏里神情怪怪的，一個人在酒吧入面，似被人監禁。杏里其後報警求助，警方將她帶返新宿警署，並要求她驗尿，結果報告呈陰性，還杏里一個清白，不過酒吧老闆仍將她炒魷。

杏里再度成為新聞人物後，昨日高調在社交網自爆拍拖，大晒與新男友多張連環親熱合照，又表示11月10日是兩人拍拖紀念日，公開拍拖照獲不少人祝賀，感到好幸福。原來新歡曾是尊尼事務所旗下藝人，叫田中斗希，當年以尊尼仔身份演出，2014年僅得20歲，便瞞着事務所到新宿2丁目的同志牛郎店接客賺外快，尊尼獲悉後將他炒魷。田中今年6月開始從良，擔任週刊雜誌記者，並計劃跟女友結婚。