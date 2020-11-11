北上搵銀「醫病」！陳奕迅收200萬唱3首歌？

今日係11月11日，呢個咁特別嘅日子，尋日各大內地電視台都舉行雙11晚會，唔少香港天王天后都去到撐場！好似歌神陳奕迅（Eason）咁，佢一連唱出3首歌包括《陪你度過漫長的歲月》﹑《謝謝儂》及全新派台廣東歌《致明日的舞》，狀態大勇又唱又跳，雖然又唔記得歌詞，不過網民都係有讚冇彈！雖然佢早前就話受疫情影響工作量大跌，笑言患上「荷包乾硬化」同「急性發錢寒」，不過有傳佢今次演出獲得180萬人民幣酬勞（約214萬港元），唔知可唔可以暫時舒緩到個病呢？

而鄧紫棋（G.E.M.）都係表演嘉賓之一，美國天后Katy Perry就錄製演唱片段撐場，一共唱咗3首歌！

另一邊廂，天后容祖兒就出席另一個晚會，打頭陣一連演唱4首歌曲，包括《獨一無二》、《愛的主打歌》、《隆重登場》、《牽手》，炒熱全場氣氛，晚會後段再換上另一套衫，唱出《月半小夜曲》，網民都大讚祖兒演出超水準呀！

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