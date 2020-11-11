把握機會　享用冬日白松露

雖然在溫度上還未感受到冬日寒風的感覺，但當造又矜貴的白松露已上場，美味的菜式加上鮮刨的白松露片，為這個冬天帶來應節的美味。

估重量送松露

尖沙咀意大利餐廳Paper Moon的意籍行政總廚Sergio Landi，選用意大利北部沙比諾 (Savigno) 出產的白松露，配合不同的菜式，當中包括慢煮攝氏65度雞蛋伴松露杏仁蓉及蘆筍、香烤麵包糠北海道帶子伴雜菌、自家製意大利幼麵伴新鮮牛油及鼠尾草、栗子意式薯糰伴雞油菌‧菠菜及松露雞油菌披薩，主菜則有香燒珍珠雞伴瑞士甜菜、燒澳洲M6和牛西冷扒伴牛肝菌慕絲及香脆蘆筍，最後來一口白松露意式凍糕作結，每道菜式都會鮮刨3克松露片。最驚喜是客人可用每克極優惠的價錢購買白松露，現時惠顧原粒白松露，可競猜自己挑選白松露的重量，只要答對便可贏取原粒專屬松露，讓大廚在客人揀選的菜式即席刨片。

5道菜套餐

尖東千禧新世界香港酒店法國餐廳La Table French Brasserie由即日至12月12日，配合意大利阿爾巴的白松靈，推出5道菜晚膳套餐，前菜為北海道生帶子片配蘋果‧羅勒及白松露菌，緊接是65度浸煮有機雞蛋伴白松露菌，吃時配上法國風乾火腿及牛油麵包，加添鹹香。主菜有芝味十足的白松露菌燉飯和西班牙黑毛豬伴白松露菌，最後以清新宜人的白松露菌紅桑子撻配開心果脆寶甜品作結，每道菜都會刨上6克白松露片。

松露雞尾酒

中環新派法國餐廳LPM Restaurant & Bar推出5道單點菜式來配白松露，當中包括味道濃郁的白松露配布袋芝士、軟滑白松露蛋，而且店方選用自家製的食材如長通粉、扁意粉和馬鈴薯丸子等簡約食材再加以配搭，讓白松露的香氣充分發揮，簡單的菜式即時升呢。較特別是酒吧創作一款新雞尾酒Delicatesse，以松露、冧酒、雪莉酒、果仁苦酒、松露蜂蜜和棗味香醋調混，清香特別，也可用來配搭松露菜式。

傳統中富創意

尖沙咀馬哥孛羅香港酒店意大利餐廳Cucina，由即日至2021年1月5日，意籍總廚Andrea Delzanno會推出多款白松露菜式，當中不乏傳統和創意菜式，如大廚家鄉傳統的菜式，就有自家製意大利蛋麵伴牛油帕爾馬芝士及白松露，手工蛋麵是他的招牌菜。另外還有海鮮薯仔大蒜湯伴三文魚籽及白松露，以當造鵪鶉創作出烤鵪鶉伴紅菜頭蓉‧香煎鴨肝‧南瓜及白松露和意大利飯伴帕爾馬芝士‧日本Taiyouran溫泉蛋‧河蝦及白松露，甜品有意大利朱古力心太軟伴意大利軟芝士泡沫來配白松露雪糕，加上食用金箔，美味又矜貴。

日式風格

西營盤的人氣居酒屋Okra推出兩款選用意大利Alba的白松露菜式，白松露炭燒拖羅以乾式熟成的拖羅經炭火略為烘烤，吃時灑上黑鹽和白松露，入口即溶又惹味。另一款白松露馬糞海膽玉子蛋卷，日本鹿兒島雞蛋煮成厚切玉子蛋卷，放上經烤香的北海道馬糞海膽，煙熏香加上松露香，令味蕾有極致享受。

菜式多元化

中環意大利餐廳CIAK - In The Kitchen推出多款白松露菜式，除常吃的炒蛋、Tagliolini和意大利飯作配外，還有軟滑的白松露薯蓉、嫩滑的意大利生牛肉他他，加入Mozzarella和Taleggio芝士的白松露薄餅，以及啖啖肉的炭燒美國肉眼扒等，讓味覺的體驗更多元化。