林師傑呠高層車起衝突　舉中指雪足1年？

藝人林師傑今年6月宣布與無綫及星夢提早解約，自爆被提出轉簽6 Show合約，保證1年有12,000蚊收入，但最後未與對方達成共識，故決定離巢。日前林師傑於阮德鏘網上頻道接受訪問，自爆入行11年得不到高層歡心，又謂初入行曾得罪唔少人：「我由細到大做人都唔圓滑，對人情世故有一種障礙。」

阮德鏘提到林師傑當年揸車返電視城發生咗件事，個版本係林師傑與疑似載高層嘅7人車發起衝突，向對方舉中招，最後被雪藏近1年，林師傑解釋番：「其實只係一件好簡嘅事，嗰日我要入廠，喺環保大道去到燈位，嗰陣係綠燈，但係前車架車突然踩brake，我EQ唔係咁好就呠佢，之後嗰個司機落車，我已經心知不妙，但係嗰陣個人好『着』，準備諗住鬧人，跟住覺得佢認得我，可能係公司嘅高層，我只係做咗一個『做乜事』嘅表情，之後佢再望我幾次，就算轉咗綠燈都唔開車，我咪cut咗去慢線開車走，結果好快就知發生乜嘢事。」

後來收到監製、PA、經理人電話就要佢上8樓，「全世界都知我發生咩事」，搞到連樂易玲都親自審問：「問我喺呢段路嘅駕駛態度，點樣揸、揸咗啲乜嘢，最後總結係話我超咗速，咁即係我唔啱，之後就轉咗身走咗。」後來獲曾勵珍（珍姐）給予機會，安排演出《愛．回家》中「木偶哥」一角，更憑劇中歌曲《小木偶的話》奪得「勁歌金曲獎」，可是致感謝辭時又再得罪人，林師傑說：「嗰陣我第一個多謝嘅人係珍姐，諗住《小木偶的歌》係套劇嘅歌，所以咪多謝珍姐先，點知原來係音樂頒獎禮，要先多謝歌曲監製，我次序錯咗，所以又得罪人，結果又畀人鬧。」

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