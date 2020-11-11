Esquel　105米海上移動樂園

喜歡出海的人，無不嚮往海闊天空，希望有個敞大的空間，可以好好享受生活，而船身巨型、甲板寬敞的超級遊艇，正好符合用家的心意。近年主力炮製超級遊艇的荷蘭造船廠Oceanco，曾推出長達110米的巨無霸級遊艇Jubilee，今次介紹的柴油電動概念遊艇Esquel，船身長度達105米，僅次於Jubilee，甲板面積逾200平方米，空間之大給用家提供各種可能性，除了可包羅各種娛樂設施，還可設置科學實驗室，給海洋生物學家提供研究平台。

可實現極地巡航

Esquel以1951年於阿根廷發現的隕石命名，設計靈感則來自太空火箭，流線的外觀由Timur Bozca負責，以鋼製船體配以鋁材上層結構，並採用灰黑色為主調，刀鋒似的船首有型之餘，於破浪時更充滿動感呢

性能方面，Esquel配備了最先進的緊湊型柴油電動推進系統，最高航速為16.5節，巡航距離為7,000海里，具有持久的巡航能力，配合備有垂直弓的排水型船體，適用於極地巡航，有助船主實現遠征南、北兩極的夢想。另一方面，有鑑於不是所有港口都適合這艘巨艇泊岸，船首甲板特設直升機停機坪，客人可直接飛抵遊艇參與派對或宴會。此外，船上的收納庫面積達230平方米，可容納雪地電單車、水上電單車、潛水艇等，方便船主和客人前往隱世小島、私人沙灘或水底世界探索與遊玩。

甲板用途多元化

除了船身外觀衝擊視覺，Esquel的室內布置經過Gina Brennan悉心設計下，同樣別具特色。以休憩區為例，不但空間寬敞，而且加入富藝術風格的裝潢，中央位置更裝設了火爐，予人一種典雅的氣派。房間則裝設落地大玻璃，確保視野開揚，加上用了吊燈與木材，使室內洋溢一片暖意。設施方面，除了有齊游泳池與健身室，最重要是甲板空間逾200平方米，可因應船主需要打造實驗室，方便進行各種科學研究，甚至可於船上創建珊瑚礁養殖場呢！

規格表

船長：105米（345呎）

船寬：17.5米

吃水：4.3米

總噸位：5,000噸

最高航速：16.5節

巡航距離：7,000海里