塵封20年！劉丹《愛．回家》破《真情》紀錄

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》演員劉丹、滕麗名、呂慧儀、湯盈盈、單立文等在將軍澳電視城進行「尋寶圖之尋寶遊」宣傳活動。以「叉燒炳」造型亮相的劉丹，宣布《愛》將打破《真情》封塵20多年的1128集處境劇集數紀錄，今晚播到1,056集，目標衝破1,300集。劉丹在台上感觸良多說：「《真情》1,128集係我自己紀錄 ，自己破番自己嘅紀錄感覺好奇妙。」

劉丹與有份參演出《真情》的滕麗名一同受訪，他指看住自己破自己的紀錄感觸良多，他說：「記得20幾年拍《真情》開工作會議，蔣志光個仔先滿月，依家已經大學畢業。當初其實係隨口噏話要破《真》紀錄，依家達成，感覺真係不唔同。」滕麗名笑指有集《愛》劇情與《真》有關，拍攝時發現驚見他的樣子多年也沒有改變，妝也不用化。早《真》重播也令她緬懷一番，滕麗名說：「當年我都係新人，處境劇係訓練新人嘅好地方，我都係畀丹爺和司棋姐湊大。」

劉丹被問到可會提議請《真情》演員客串一集《愛．回家》？他笑說：「難少少，因為啲演員都各散東西，有的去咗其他公司，有啲就移民，依家得番滕麗名、蔣志光同林漪娸。雖然話《愛》暫時目標衝破1,300集，但有信心隔兩個月又開記者會加集數，希望去到2,000集，2,000集都係我講出嚟，好靈驗㗎。」

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