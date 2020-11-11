拒拍親熱戲！JW為「BB」3個月搣甩13磅

歌手王灝兒（JW）下午現身尖沙咀，出席商場聖誕節啟動活動，場面熱鬧。談到聖誕節慶祝活動，她坦言：「今年真係唔敢plan，不過因為家姐個BB啱啱2個月，到時都應該同佢玩。（你識湊B？）我成日都想去探佢，不過自己成日出去做嘢，好驚帶病菌。每次去探佢都會全身消毒同換衫，我又買咗好多衫仔幫佢扮靚。」JW透露姐夫生得高，所以姨甥仔2個月大已經有6個月身形：「佢大得快，都驚啲衫着唔晒。（你男朋友都好高大，到時留番畀你個B囉。）係可以循環再着，家姐生第2胎都唔驚，哈哈！我就顧住自己個『B』先。」

她口中的「BB」，原來是指即將拍劇：「只係其中1個單元，唔係外間所講嘅女主角。不過我用咗3個月減咗13磅，聖誕節都唔會食嘢，依家開始打番網球，希望以最佳狀態演出。（唔拍親熱戲？）應該冇，自己亦好識做，盡量唔好，因為如果我男朋友拍嘢錫其他女仔，我個心都會唔舒服。」雖然戲路因此被限制，但JW坦言會以唱歌是行先。談到今年工作因疫情影響，她感恩表示：「呢個應該係今年第1個公開活動，好多謝主辦機構，畀機會我哋呢啲歌手，現場獻唱。」

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