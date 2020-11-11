胃口好反變瘦！李施嬅拍《金宵2》：壓力大好多

藝人李施嬅在銅鑼灣以大使身份出席保育野生動物活動，呼籲停止買賣野生動物，更帶同兩隻寶貝愛犬出席支持。施嬅近期忙於為無綫劇集《金宵大廈2》開工，還有2星期將煞科的她消瘦不少，她說：「好多人都見我瘦咗，問我係咪好辛苦，但係呢套已經冇咁辛苦，第一輯就成日要通宵拍攝，不過，呢套壓力真係大好多，唔係觀眾壓力，係角色難演好多，可能咁瘦咗，希望畀到驚喜大家啦。」

她指拍攝時與陳山聰不時「萬歲」請吃東西，自己也食量大增，故也不太明白為何消瘦，劇集拍到尾聲有點不捨，但隨後又要飛到外地拍戲。講到她憑劇集《法證先鋒IV》入圍《第25屆亞洲電視大獎》（25th Asian Television Award）競逐「最佳女主角」，頒獎禮將於下年1月在柬埔寨舉行，她表示希望屆時能親身出席，但要視乎疫情發展。

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