鄧達智盡力協助　余慕蓮ICU打強心針救命

鄧達智表示入余慕蓮入ICU前曾打電話給他，而醫生曾為余慕蓮打強心針搶救生命。

現年83歲的資深演員余慕蓮（魚毛）早前因肺纖維化入院，病情一度急轉直下，要入住ICU及插喉，因暫時未能探病，身邊好友甚為擔心。

余慕蓮好友昨日收到醫生回覆，指她的病情屬於危險：「要打強心針，希望能減少用氧氣，等她自己呼吸。」據知余慕蓮患上血管炎，病情反覆。

時裝設計師鄧達智表示，余慕蓮入ICU前曾致電他，當鄧達智聽到余慕蓮擔心自己不能再行出ICU時大為傷感：「今日完全冇消息，冇辦法，（擔心余慕蓮冇人冇物冇人理？）冇得驚，生命有時，作為朋友，能協助定當盡力。」

對於余慕蓮需要打強心針，呼吸系統專科陳嘉榮醫生說：「喺心肺功能衰竭嘅情況下會令病人血壓低，咁就有需要使用強心針。因為病人維持唔到自己嘅血壓，所以要打心針維持番。（意味有生命危險？）好難咁去判斷，因為要視乎病人其他方面嘅指數、數據。（打完強心針對病情會有幫助？）最基本會維持番病人嘅血壓、心臟功能，但本身都要睇番病人係咩原因形成。如果病人需要換血，有機會係因為心肺功能影響下令血液中嘅氧份偏低。」