英皇戲院進駐The LOHAS康城　盡享開幕優惠

英皇戲院繼中環娛樂行、屯門新都商場、馬鞍山新港城中心、尖沙咀iSQUARE及荃灣荃新天地後，最近於將軍澳「The LOHAS 康城」開設旗下第6間戲院，佔地33,174平方呎，內有6間獨立影院提供883個座位，全部採用4K Laser投影系統及杜比7.1音響。現開幕優惠票價只需$60（原價$90），VIP會員更可享早鳥入會優惠及11月票價$45，勢必成為將軍澳人氣熱點！

開幕半價戲票優惠

「The LOHAS 康城」英皇戲院設計概念以Urban Nourishment都市養分為主題，打造出清新的光影空間，設計以淺棕色為主調，由入口、走廊至小食部均以綠色襯托，還有由木材打造屋頂設計，讓觀眾猶如走進農莊小屋，營造出自然風格。為慶祝新戲院開幕，英皇院線推出，推出VIP早鳥入會優惠，首1,000位可以$120（原價$150）登記成為英皇院線VIP會員，獲贈3張免費戲票，並有多項會員精彩禮遇，包括11月內可以半價$45（原價$90）購買戲票、80代幣、全年365日尊享英皇院線正價戲票折扣優惠等。會員凡購買每張戲票可賺取5個代幣，於餐飲部消費每$10賺取1個代幣；憑60個代幣兌換戲票買一送一、40個代幣兌換$25餐飲折扣等。而且全年網上購票免手續費，只須出示電子戲票並掃描QR Code即可入場。

睇戲品嘗創意美食

戲院小食向來以爆谷、汽水為主，為了給觀眾味覺驚喜，同場帶來醬爆芝士丸、邪惡午餐肉、黑松露芝心漢堡、爆谷雞粒等創意美食，另有由Beyond Meat素肉出品的的未來漢堡及未來熱狗；想歎懷舊港式風味的話，則可選擇燒賣、長洲大魚旦及黃金炸魚餅。至於點選樂活套餐即可自選各類特色飲品，包括即磨咖啡、TWININGS茶及Mocktail特飲，特別推介菠蘿香橙梳打，每款幾十元有交易，相當吸引。