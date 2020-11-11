新歌大受歡迎　陳凱詠做到皮膚乾裂

環球歌手陳凱詠（Jace）出道第二年，今年憑《天生二品》勇奪四台冠軍，第二首派台歌《隔離》和《隔離》合唱版在數碼平台獲得大滿貫成績，共獲151個冠軍位置，Jace收到新歌報捷消息難掩心情興奮及激動，連番多謝支持！

Jace推出新歌《隔離》後大受歡迎，之後更邀請了Terence（林家謙）演繹《隔離》合唱版，同樣霸佔了各大數碼平台的榜首，兩個版本合共奪得151個冠軍。《隔離》MV點擊率更已超過100萬，是Jace首個獲得7位數字點擊率的MV，她表示：「我希望這個MV不是唯一一個過100萬點擊率，好快可以有下一個，同時提醒自己不能鬆懈，繼續努力！」

最近備受各大媒體熱捧的Jace，面對排山倒海宣傳和不同類型的工作，密密做的她，非常感恩。雖然休息不足導致皮膚乾裂，有段時間化妝都有困難，她笑言：「有工開真係『乾到甩皮』都值得！趁現在有得搏殺就全力以赴，我好珍惜每一個工作機會，亦都非常享受每個過程。最近爸媽成了我的忠粉，每次有我的報道或消息，都比我快一步知道，他們會鬥快傳訊息給我，好搞笑！」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc