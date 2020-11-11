《飛虎之雷霆極戰》獲獎　黃宗澤：係一個鼓勵

邵氏電影《使徒行者2諜影行動》和電視劇《飛虎之雷霆極戰》，日前於第16屆「中美電影節」及「中美電視節」中揚威，分別獲頒「年度金天使獎電影」及「年度最佳中國網劇」，對此，邵氏兄弟執行董事樂易玲說：「非常榮幸！（獲獎）實在是有賴於所有演員和幕後人員的努力，這兩項榮譽將成為我們的推動力。」

有份主演《飛虎之雷霆極戰》的黃宗澤（Bosco），對於該劇獲獎則表示：「真係好開心，對大家是一個鼓勵，拍的時間大家也辛苦，而我更受了傷，現在有獎也值得安慰！哈哈！台前幕後真係合作得好開心，希望待疫情好轉，大家有機會再慶祝一番。」苗僑偉則說：「恭喜查導（查傳誼）、樂小姐（樂易玲），攞獎當然開心，叫樂小姐擺兩圍慶祝。」

另外，《使徒行者2諜影行動》導演文偉鴻，對於獲頒「年度金天使獎電影」表示：「多謝邵氏、嘉映及評審，還有演員及台前幕後的工作人員。」

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