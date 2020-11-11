【口罩風波歷低潮】范瑋琪發長文感激黑人陪伴

台灣歌手范瑋琪（范范）今年年頭因炮轟政府限制口罩出口而引起掀然大波，雖然事後公開道歉但仍被網友抵制，幸得丈夫陳建州（黑人）護航。黑人今日籌組的籃球聯盟P.LEAGUE+在台灣舉行記者會，范范於社交網發長文送上祝福外，亦感謝自己在人生的低潮時，幸得丈夫在身旁不離不棄，表示：「我們也一定會犯錯會軟弱，被質疑，被挑戰，被誤會被曲解，甚至被攻擊。這種時候，無論如何，做錯了事就該好好反省道歉，也要有被大眾檢視的心理準備；那麼就算即便是這樣，更是要咬緊牙關，做好自己覺得應該做的事，認為對的事，不被外在的任何因素影響。」

范范表示每一次犯錯或遭受到各種批評攻擊論斷，現在的她正在學習把自己歸零，好像安裝一個能夠重新認識自己，讓自己從錯誤中學習成長，學習更謙卑的程式，用這樣的態度，來面對這世界，面對人生給我的每一樣功課和挑戰，表示：「謝謝我的先生，他做了我人生的最佳指導教授，給我鼓勵，給我打氣，給我放過自己，讓自己喘口氣的機會，還有不被他人影響的勇氣。」她更三度以「謝謝你」感激丈夫的支持。

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