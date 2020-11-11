疫情期間日日屋企煮！蔣怡有長List預備今晚食乜餸

名模蔣怡（Coco）出席活動，獲委任為亞洲餐飲廚藝協會大使，幫忙推廣亞洲餐廳給大家認識。問到平時多不多與老公出外食飯？她說：「唔多，因為依家疫情，又有小朋友，所以盡量喺屋企煮，試過平日出去食飯，但第二日小朋友返學，要6點起身真係好難，星期六日我哋又會有其他嘢做。」

她又謂之前通常一個月有半個月要煮飯，但現時日日都要煮，問到諗煮乜餸可有諗爆頭？她笑言：「又冇諗爆頭，我有個好長嘅list可以煮，但買唔切材料，做嘢忙又冇時間煮，有時我會醃定啲肉，然後工人整熟佢就得。」

講到老公日前生日，她指與老公二人世界出外食飯慶祝：「因為我日日煮太多，所以嗰日去咗間新嘅意大利餐廳食。之後就請咗啲朋友返嚟屋企開party，雖然係BBQ，但我都要醃肉、整小食、蛋糕，老公知我辛苦，所以尋日請咗我出去食飯。」講到她看似瘦了，她表示因疫情關係，要煮飯、教小朋友、又要清潔，現時開學後情況好了很多。另外，她透露現時籌備食譜新書，會將她多年來累積的中西原創食譜跟大家分享，會有30、40個食譜，預計明年初推出。

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