本日日本：聖誕送禮必備！超級瑪利歐禮物袋

不經不覺下個月便是聖誕節，又係時候預備禮物了。如果你手頭緊，不緊要，物輕情意重，經過精美的包裝，收到的人亦會笑逐顏開。任天堂將於11月下旬起推出了一系列家居及派對產品，其中以超級瑪利歐派對禮物袋最為搶眼！以黃色為主色，上面有正在跳躍的瑪利歐，另外還有綠色水管、磚塊、路易吉等圖案，散發熱鬧的節日感覺。禮物袋同時亦可作環保袋，可收納在黃色方塊內。另外還有經典的蘑菇款，比黃色的Size略細，同樣咁可愛。

如果送小禮物的話，也有瑪利歐、蘑菇、Yoshi的夾鏈包裝袋，用來裝文具或化妝品等小物件就最適合。別忘記除了送禮之外，也要附上心意卡，讓對方更清楚你的心思。將說話寫在蘑菇、火燄花，以及星星卡片上，放在黃色方塊信封中，給朋友不一樣的驚喜。同期亦推出了與英國Paladone Products合作生產的枱燈系列，有蘑菇和黃色方塊造型，令房間添上歡樂氣氛。還有食人花室內拖鞋、炸彈兵廁紙架、多款鎖匙扣及製作菓子用的廁房用具等，相信會成為聖誕的熱門禮物。稍後可於Nintendo TOKYO、日本全國生活雜貨店及家電量販店等地方購買。