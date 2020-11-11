女神冇人溝！林愷鈴處女下海為情𠝹手：好傷感

「最索星二代」林愷鈴（Ashley）及新演員伍詠詩首度拍戲，其中Ashley飾演的角色愛情至上，但她就坦言現實中是理性的人：「我會分析所有嘢，依家專注學業、工作，都好忙。」又自爆未拍過拖：「唔係因為我屋企好嚴、我好乖、驚男仔而唔拍拖，只係學業同工作比較吸引到我。（多人追？）我喺呢方面都比較遲鈍，未必會分得清。（有冇男仔向你表白過？）又真係冇。」講到她沒有拍拖經驗，怎樣演繹戲中為情𠝹手一幕？她坦言首次拍戲完全不知甚麼叫為角色做準備，而角色由內到外都跟她很不同，與角色最連繫到就是同情心：「我去到碼頭，唔知點解一拎起𠝹刀就好傷感。（拍完有冇唔開心？）都有少少影響，接觸電影之後我都感性咗。」

問到首次拍戲，媽媽龔慈恩可有給她意見？她笑言：「我本身以為會，我中間遇到塞住咗嘅地方都有問佢，但媽咪反而唔想教我太多，佢覺得我呢刻最寶貴嘅係熱誠、真誠同年輕人嘅青春，佢叫我擺個心落去，幾green都好，觀眾都會有感覺。」她又記得拍此戲時還讀緊中學，一放學就去片場拍戲，晚上12點就會回家做功課至凌晨3點，早上又繼續上學，這生活模式維持了3個月，此套電影已與她中學生活融為一體。

伍詠詩的角色是低下階層，尹揚明是其爸爸，坦言戲中爸爸與自己爸爸都是大男人，不懂表達對女兒的愛。她坦言之前與爸爸溝通不到：「佢會將情緒發洩喺我身上，好彩大個明白爸爸只係唔識表達對我嘅愛，依家我哋會溝通，關係好咗。（佢支唔支持你入行？）爸爸支持我做任何我鍾意做嘅嘢。」她又謂戲中的學生都是新人，大家都努力教他們演戲，又笑言他們飾演band 3學生，但因為是新人，故一開始就很乖很靜。

林愷鈴

服裝：agnès b.

伍詠詩

服裝：agnès b.、Charles & Keith

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