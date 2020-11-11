朱智賢匿屋企　堅係摺埋自己！

前港姐朱智賢被爆背着男友謝東閔偷食人夫黎振燁後，形象插水，被無綫雪藏工作全面停止。在家閉關的她，沒有因而消極，反而努力做運動keep fit，裝備自己隨時再重新出發。今日她於社交網上載了這1個月苦練拉筋的成果，經過30日的努力，成功由「硬骨頭」練到可「完全摺埋」！

她上載拉筋的對比圖，效果相當明顯，她留言：「今次呢個30日challenge，純粹係同朋友食食吓飯，然後發起的。我天生係筋骨超硬嘅人，所以拉筋對於我來講真係一個極大嘅挑戰，朋友仲要求我要摺埋個人，當時其實都覺得自己唔會做到，但係我都想睇吓30日之內我能夠可以拉到咩地步？盡做囉！做到幾多得幾多！至少試過嘛！頭幾日真係發覺好大鑊，因為拉筋嘅痛係真係痛到形容唔到，每一次拉完對腳都好似廢咗，郁都郁唔到，而為咗要進步每一日都要拉到超過自己limit! 就係咁每一日繼續虐待自己，愈痛就愈拉，愈拉就愈痛， 眨吓眼30日終於過咗了，大家滿意我嘅成果嗎？」接筋摺埋成功，她勉勵大家：「只要堅持就係一切，我做到，你哋都一定得！Let’s stretch！」

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