曹查理逼供　苑瓊丹公開溝仔秘技：賣可愛

由藝人苑瓊丹（丸仔）主持的香港開電視節目《開工大吉77》長達一年，每集均邀請圈中猛人做嘉賓，分享影圈秘史，終於來到最後一集，好友曹查理、吳沅儀、劉錫賢齊齊現身，按傳統以「BBQ」送別節目。

由於節目拍攝期間遇上疫情，苑瓊丹說增加了製作難度：「因為呢段時間我哋都要戴口罩，又有禁聚令，要搵嘉賓、場地都唔容易，所以同成班Crew好似『打大佬』咁，過完一關又一關！呢日我畀機會班老友訪問自己，都預咗曹查理把口衰，但見佢咁得閒咪約吓佢囉。」

訪問開始，曹查理率先問苑瓊丹感情生活，與已故武打明星林正英的一段情最令人驚喜。苑瓊丹說二人因拍戲而相識，冇話「邊個追邊個」：「我係賣可愛，男人真係唔好同我傾多兩句，實死冇生！我呢行出咗名多人追，好多行外男友，唔使講㗎喇。」曹查理問有否為林正英病逝而情緒低落？苑瓊丹指當時靠專心拍戲度過難關，仲埋怨曹查理冇打電話關心自己。

而吳沅儀亦「唔執輸」，要苑瓊丹自爆圈中「仇家」，她笑稱收人錢財、受氣是應該，無睱與人結怨：「我擔心收唔到錢多過有冇仇口，如果錢少又受氣，梗係唔拍啦！」

至於劉錫賢問苑瓊丹能夠成為圈中富婆是否懂得投資？苑瓊丹認為儲錢更重要：「我哋呢行太被動，好天斬埋落雨柴先有安全感，好似呢個節目咁話唔做就唔做，咁就冇收入囉！有得搵就搵囉，唔通日日約人打牌咩？打得多都會悶！」

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