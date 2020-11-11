新主機大作開賣！《維京紀元》殺入英倫

次世代遊戲機大戰，大家未知買PS5還是Xbox Series X呢？只不過無論買邊部，有Game玩先係最實際！為配合新Console推出，不少大作近日排住隊推出，最新有《刺客教條》最新作《刺客教條：維京紀元》，並已經於Xbox Series X/S、Xbox One、PS 4、Windows PC等多個平台發售，而PS5版則將於11月12日推出。

新作由Ubisoft蒙特利爾工作室領銜開發，將帶領玩家回到公元九世紀，體驗維京戰士埃沃爾的傳奇故事。因公元九世紀無盡的戰亂和資源匱乏而被迫離開挪威的玩家，將帶領氏族橫跨冰封的北海，踏上當時英格蘭王國動盪不安的富饒土地。玩家可透過改頭換面的雙持武器戰鬥系統，重現維京戰士的殘酷戰鬥風格，還可以體驗全新遊戲機制，包括劫掠、建立聚落、自訂頭髮及刺青的能力。遊戲的政治聯盟、戰鬥決策、對話選擇都會世界產生影響，所以玩家必需做出明智選擇，以守護自己氏族的家園及未來。

除了主線遊戲，玩家也可藉由Season Pass展開更多冒險，當中包括發售日提供的「貝武夫傳奇」任務，玩家將揭開貝武夫傳奇背後的驚人真相。另外又有「德魯伊之怒」及「巴黎圍城戰」，分別於2021年春季及夏季推出，前者將深入探索愛爾蘭的神話與民間傳說，後者則要潛入被長期圍的巴黎與塞納河堅固城池，揭開敵人的秘密。Season Pass將收錄在遊戲黃金版、終極版和典藏版中，亦可另外購買。