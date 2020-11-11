晒鑽戒宣布同性婚姻？李蔓瑩：希望大家正面少少

模特兒兼童顏主持李蔓瑩（Renee）主持多個ViuTV綜藝節目而為人所認識，Renee樣子甜美，冧粉絲有一手，個人社交網帳戶逾14萬粉絲！戀事方面，Renee被爆跟同性髮型師Joe譜She She戀。今日Renee在社交網晒床照，穿上小背心的她大晒鑽戒，並留言：「Wake up with this。」惹起網友關注，問她是否宣布跟Joe結婚。

Renee接受電話訪問時否認結婚：「首先好多謝大家對我嘅關心，但呢一刻唔係結婚，因為我鍾意旅行結婚，但依家冇得飛住，所以就未結到婚住，如果到時真係結婚，大家再恭喜我。」問到是否同性戀？她沒否認：「我覺得部分網民或朋友仔小題大造，我覺得唔係驚天動地嘅事，依家已經係2020年，香港人可能都經歷好多嘢，係咪同性婚姻或者性別上嘅事，希望大家正面少少去睇，我自己粉絲、朋友、家人都好接受。」

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